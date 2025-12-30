Подростка задержали в ЯНАО по подозрению в распространении наркотиков

Правоохранители задержали в Новом Уренгое 17-летнего уроженца Республики Бурятия, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, подросток прибыл в город в декабре 2025 года именно с целью реализации запрещенных веществ.

Во время личного обыска сотрудники полиции изъяли у молодого человека крупную партию наркотиков. Возбуждено уголовное дело.