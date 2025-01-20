На Украине предотвратили покушение на первого замминистра здравоохранения

Украинские силовики предотвратили покушение не первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

«Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. По результатам комплексных мероприятий были задержаны два сообщника, которые собирались ликвидировать чиновника в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе.

Имя заммминистра в публикации не назвали, однако известно, что на данный момент этот пост занимает Сергей Дубров. Совершить преступление планировали два жителя Киевской области. Их задержали в момент покупки огнестрельного оружия. По версии следствия, мужчина и женщина несколько месяцев следили за чиновником, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения. Они также посещали частный тир, чтобы тренировать навыки стрельбы.

Сейчас злоумышленники задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Жителям Киевской области грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее полиция Бразилии начала расследование возможной подготовки покушения на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. По некоторым данным, на бразильского лидера планировалось нападение с применением тяжелого вооружения, такого как взрывчатка, гранаты и крупнокалиберная винтовка.