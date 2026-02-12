На Украине пенсионерка заказала соседа из-за голубей

На Украине пенсионерка попыталась организовать нападение на соседа, который мешал ей кормить голубей. О случившемся сообщило издание «Страна.ua».

Как установили следователи, между соседями регулярно возникали конфликты из‑за птиц. В итоге женщина обратилась к исполнителям с просьбой покалечить мужчину — она хотела, чтобы ему выстрелили в глаз. За это пенсионерка пообещала заплатить 500 долларов.

Люди, к которым обратилась женщина, сообщили о заказе в полицию. После этого правоохранители инсценировали покушение: заказчице показали фотографии якобы пострадавшего, после чего она передала деньги. Женщину задержали. Суд приговорил пенсионерку к шести годам лишения свободы.

В начале месяца пенсионерку из российского поселка Умба заподозрили в убийстве двух соседок. Она подожгла диван в своей квартире и ушла.