На цветочной клумбе в Осаке нашли сумку с ребром мужчины

Полиция японского города Осаки разыскивает незнакомца, который бросил на набережной открытую сумку с человеческими останками. На нее наткнулся случайный прохожий, сообщил Japan Today .

Зеленая сумка с открытым верхом размером 48 на 58 сантиметров лежала на цветочной клумбе на набережной вдоль реки Додзима. Прохожий заметил, что из нее торчало нечто, напоминавшее часть человеческого тела, и позвонил в полицию.

Правоохранители забрали находку на экспертизу. В ней нашли фрагменты кожи и ребра, около 20 обломков костей и 10 частей мышц с других участков тела. Останки принадлежали мужчине.

Началось расследование. Полицейские просмотрят записи камер видеонаблюдения, чтобы отыскать владельца сумки.

Кости человека нашли в одном из петербургских магазинов. Рабочие наткнулись на них во время демонтажа пола в подвале здания на проспекте Ветеранов.