На телах погибших в «Крокусе» нашли колото-резаные раны

На телах погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» нашли не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал „Крокус“ террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи», — добавил собеседник агентства.

Он не исключил, что такие травмы могли стать последствием удара об острый предмет. На месте происшествия правоохранители также обнаружили большое количество стреляных гильз.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в марте 2024 года. Вооруженные люди ворвались в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по беззащитным зрителям, а затем устроили пожар.

По случаю годовщины трагедии у «Крокуса» открыли мемориал, посвященный памяти 145 погибших. Монумент с изображением журавлей выполнили из темного мрамора. Поисковый отряд, который принимал участие в спасении людей в день теракта, возложил цветы к памятнику.