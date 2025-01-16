На свалке нашли останки мужчины, пропавшего два месяца назад

Sky News: полиция нашла на свалке тело мужчины, пропавшего два месяца назад

Английские полицейские обнаружили останки пропавшего без вести мужчины на свалке в графстве Эссекс. Об этом сообщил британский телеканал Sky News .

Полиция потратила 45 дней на поиски 46-летнего Кумали Турхана.

Последний раз мужчину видели в пабе The Globe в Челмсфорде утром 19 ноября 2024 года. После этого он перестал выходить на связь с родными и не появился на работе. Предположительно, он был убит.

По данным полиции Эссекса, последним Турхана видел 38-летний Джейхан Динлер, который покинул страну в день его исчезновения. Он улетел из аэропорта в Лондоне.

По версии полиции, Динлеру помогал бездомный мужчина из Румынии Киприан Илия, которого задержали. Он предстал перед Королевским судом Челмсфорда как соучастник преступления.

Задержанный не признал себя виновным и отрицал, что препятствовал законному и достойному захоронению тела Турхана. Суд оставил его под стражей до 15 сентября.

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