На подмосковном заводе обнаружили 35 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции провели рейд по соблюдению миграционного законодательства на территории цеха по производству гофрированной бумаги и картона в поселке Скоропусковском в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Полицейские обнаружили 35 иностранных граждан, которые нелегально работали на территории. У мигрантов не было патента на работу в Московской области и оформленной регистрации по месту временного пребывания. Суд принял решение наложить на каждого из них штраф в размере пять тысяч рублей и выдворить из страны.

Кроме того, правоохранители установили, что 40-летний генеральный директор предприятия и его 49-летний заместитель не имели документов, разрешающих привлечение к работе мигрантов, но, несмотря на это, организовали их деятельность и проживание на территории цеха.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Одного из них заключили под стражу, а другого отправили под домашний арест.

Ранее в Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки оснований их пребывания на территории Донецкой Народной Республики.