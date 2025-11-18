На напавшего на мальчика в шапке с буквой Z екатеринбуржца завели еще одно дело

На Александра Неустроева, который обматерил ребенка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге, завели новое дело. Об этом сообщил 66.RU со ссылкой на Центральный окружной военный суд города.

Еще одно преступление мужчина совершил, находясь в колонии-поселении, где отбывает наказание за оскорбление сына участника спецоперации.

В присутствии других заключенных Неустроев положительно высказался о терактах, устроенных против Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

На него завели дело об оправдании и пропаганде терроризма. Мужчина признал вину. Ему светит до пяти лет лишения свободы.

Конфликт осужденного со школьником произошел в апреле 2023 года. Мужчине не понравился символ СВО на шапке мальчика. Екатеринбуржец угрожал ребенку.