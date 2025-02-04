Жительница Нижегородской области ответит в суде за попытку убить сына

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Балахны Нижегородской области, направили на рассмотрение в суд. Женщину обвиняют в покушении на убийство, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, преступление было совершено осенью 2024 года в квартире дома на улице Коммунистической. Предположительно, фигурантка поссорилась с сыном, после чего подожгла постельное белье на кровати, где тот уснул.
Потерпевший вовремя проснулся и вызвал спасателей. Горе-мать признала свою вину. В ближайшее время она предстанет перед судом.
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