Жительница Нижегородской области ответит в суде за попытку убить сына

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Балахны Нижегородской области, направили на рассмотрение в суд. Женщину обвиняют в покушении на убийство, сообщило « Время Н » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, преступление было совершено осенью 2024 года в квартире дома на улице Коммунистической. Предположительно, фигурантка поссорилась с сыном, после чего подожгла постельное белье на кровати, где тот уснул.

Потерпевший вовремя проснулся и вызвал спасателей. Горе-мать признала свою вину. В ближайшее время она предстанет перед судом.