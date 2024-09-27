На Кубани арестовали подозреваемого в убийстве школьницы

Суд на Кубани отправил под стражу подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Кореновский суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки из хутора Бураковского в начале сентября. Мужчина пробудет в изоляторе до ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края.

Полицейские 26 сентября задержали подозреваемого по делу, возбужденному по части второй статьи 105 УК России «Убийство». На следующий день его доставили в суд на избрание меры пресечения. Суд по ходатайству следователя заключил мужчину под стражу на месяц и семь дней, до 2 ноября.

Школьница пропала 1 сентября. Она уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Местные жители нашли тело со следами удушения в реке Бейсужек. Полицейские заподозрили в убийстве девочки 35-летнего безработного мужчину.

В Москве очевидцы спасли школьника от похищения. Мужчина в черном пытался увести девятилетнего мальчика с территории школы.