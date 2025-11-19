На круизном лайнере в США нашли завернутое в одеяло тело девушки

ФБР начало расследование загадочной гибели 18-летней чирлидерши на круизном лайнере Carnival Horizon. Девушка ушла в каюту из-за плохого самочувствия, на следующий день ее тело нашли спрятанным под кроватью, сообщило издание The New York Post .

Анна Кепнер училась в выпускном классе христианской школы Темпл в Тайтусвилле, занималась гимнастикой и выступала в группе поддержки. Близкие звали ее Анной Бананой за жизнерадостность.

Она отдыхала на Carnival Horizon с семьей — недавно отец Кристофер Кепнер женился на матери трех детей Шонтель Хадсон и организовал шестидневный круиз по Карибскому морю. Вечером 6 ноября Кепнер пожаловалась на недомогание и ушла в свою каюту, но следующим утром не пришла на завтрак. Горничная нашла ее тело завернутым в одеяло под кроватью, заваленным спасательными жилетами.

Расследованием занялось ФБР, среди подозреваемых — несовершеннолетний сводный брат покойной. Мачеха попросила отложить разбирательство.

«Я понятия не имею, что сейчас происходит. Мы просто пытаемся сидеть спокойно и ждать ответов», — заявил Кепнер.

Ранее в Подмосковье суд вынес приговор американцу, который расправился с бывшей невестой. Девушка ушла от него из-за агрессивного поведения.