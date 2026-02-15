На Красной Поляне лжеинструкторы по лыжам наживаются на туристах и продают БАДы

В Сочи активизировались псевдоинструкторы по лыжам и фрирайду, которые обманывают туристов и навязывают им БАДы. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По словам пострадавших, лжетренеры работают в паре со спамером, который рассылает приезжим предложения об индивидуальных тренировках за 6-11 тысяч рублей за два часа. Заработок делят 70 на 30 в пользу спамера.

На занятиях клиенты быстро понимают обман: «инструктор» не оценивает уровень подготовки, ограничиваясь базовыми упражнениями, а новички после таких уроков рискуют ухудшить свои навыки.

«Ты будешь ездить так же, как он, даже если до этого ездил лучше», — иронизируют спортсмены.

Кроме того, на первом же занятии клиентам предлагают купить БАДы. Если турист пытается прервать тренировку и вернуть деньги, ему отказывают — формально услуга оказана.

У многих таких «профи» нет ни аккредитации, ни собственного снаряжения. Перед выходом на склон они покупают бывший в употреблении комплект или берут напрокат.

