На Камчатке с онкодиспансера взыскали 700 тысяч за заражение пациентки гепатитом

Суд на Камчатке удовлетворил иск пациентки онкологического диспансера, заразившейся гепатитом С после КТ. Подробности сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда

С медучреждения взыскали в пользу истца 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На приобретение лекарственных препаратов также взыскали более семи тысяч рублей.

Суд установил, что в конце 2024 года и в 2025 году в Камчатском краевом онкологическом диспансере произошло массовое заражение пациентов вирусными гепатитами B и C. Инфицирование произошло вовремя процедуры компьютерной томографии с введением контрастного вещества. Количество пострадавших превысило 160 человек.

Ранее кандидат медицинских наук Анна Зуева рассказала о рисках заражения гепатитом при медицинских манипуляциях. Она заявила, что причиной инфицирования может стать недостаточная обработка инструментов, но такие случаи довольно редки.