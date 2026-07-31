Врач Зуева рассказала о рисках заражения гепатитом при медицинских манипуляциях
Кандидат медицинских наук Анна Зуева, исполняющая обязанности руководителя Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 ДЗМ, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» о возможности заражения гепатитом при стоматологических и других медицинских процедурах. Причиной может стать недостаточная обработка инструментов.
Специалист подчеркнула, что в настоящее время такие случаи редки. Однако она рекомендует пациентам обращать внимание на процесс обработки инструментов.
«Спрашивать, как все обрабатывается, видеть, как вскрываются крафт-пакеты, — это абсолютно правильно», — отметила Зуева.
По ее словам, не стоит бояться процедур вроде колоно-гастроскопии или стоматологических манипуляций. Риски заражения минимальны, если клиника обеспечивает должную обработку инструментов.