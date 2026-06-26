На Камчатке накрыли группу мошенников, отмывавших деньги

СК: на Камчатке возбудили дело против похитившей более миллиарда рублей ОПГ

Камчатский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организованной группы, которую подозревают в похищении и легализации более 712 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону сообщил ТАСС .

По версии обвинения, четыре участника ОПГ с 2019 по 2025 год обманом похитили больше миллиарда рублей. Чтобы отмыть деньги, они направляли их на счета подконтрольных им фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей.

Для легализации средств злоумышленники провели более тысячи финансовых операций на 443 миллиона рублей и заключили три сделки еще на 269 миллионов. Один из фигурантов использовал для этого свое служебное положение.

В СК уточнили, что таким образом подозреваемые скрыли происхождение более 712 миллионов рублей.

Ранее полиция задержала двух жителей Тазовского района ЯНАО, обвиняемых в вымогательстве и разбое. По версии следствия, фигуранты пытались заставить знакомого отдать им авто и крупную сумму денег.