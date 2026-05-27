Двое жителей ЯНАО предстанут перед судом по делу о вымогательстве и разбое

Уголовное дело, возбужденное в отношении двоих жителей Тазовского района ЯНАО, направили в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в вымогательстве и разбое, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, фигуранты угрозами и насилием пытались заставить знакомого отдать им автомобиль и крупную сумму денег. Пострадавший отказался выполнять требования злоумышленников. В итоге они похитили из его машины 300 тысяч рублей и сотовый телефон.

В ближайшее время мужчины предстанут перед судом.