Блогер-радикал получил 12 лет за подготовку теракта в здании ФСБ

Восьмому фигуранту дела о попытке теракта на Лубянке в Москве дали 12 лет

Исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова приговорили к 12 годам заключения. Он является восьмым фигурантом дела о попытке теракта в здании ФСБ в Москве в 2022 году, сообщил ТАСС.

По данным Второго Западного окружного военного суда, Шарипов признал вину в финансировании и участии в ИГИЛ*. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а для оставшегося срока его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Остальные фигуранты уже получили сроки от 16 до 22 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновными в организации террористического сообщества, содействии терроризму и других преступлениях

Террористы планировали в мае 2022 года подорвать ФСБ на Лубянке, расстрелять посетителей приемной и потребовать вывода войск из Сирии.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.