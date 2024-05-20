Заключенный сбежал из СИЗО в Новокузнецке | 360°

Происшествия 20 мая 2024, 08:33 Заключенный сбежал из СИЗО в Новокузнецке Жителей Кузбасса попросили помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника РИА «Новости»

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Из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области сбежал ранее судимый преступник, сотрудники ФСИН и полиция приступили к его розыску. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что фигурант 2004 года рождения Черников А. совершил побег в субботу, 18 мая. Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению фактического местонахождения мужчины.

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Осужденный отбывал срок в отряде по хозяйственному обслуживанию. Он сбежал во время выхода на работу. Руководство СИЗО принимает меры для его поиска.

В МВД объявили приметы сбежавшего заключенного: рост около 168 сантиметров, среднее телосложение. На левой руке и голове у него шрамы, на левом предплечье татуировка в виде молнии, а на правом — узор.

«Полиция просит граждан сообщить сведения о фактическом местонахождении Черникова по телефонам 102, 8-(3842)-58-53-37 и 8-(3843)-37-36-54. Гарантируется конфиденциальность», — заявили в МВД.

В марте из тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч человек. На учреждение напали неизвестные вооруженные люди и освободили заключенных.