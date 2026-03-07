Девушка без прав перевернулась на автомобиле в Ижевске

В ночь на 6 марта на улице Кирова в Ижевске произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась напротив дома №19 по улице 50 лет Пионерии, сообщала Izhlife Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительным данным, 19-летняя девушка потеряла контроль над автомобилем Lada Granta и въехала в снежный вал. После этого машина перевернулась. Пострадавшую автомобилистку с травмами увезли в больницу.

Отмечается, что у девушки не было водительских прав, к тому же у нее были признаки алкогольного опьянения. Направлена на прохождение медосвидетельствования. Также выяснилось, что автомобиль не был зарегистрирован должным образом.