Четверо подростков сожгли автомобиль в Москве

Личности четверых злоумышленников, которые сожгли автомобиль на улице Лобачевского, установили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Пожар произошел в ночь на 2 сентября. Преступники подошли к автомобилю BMW, припаркованному в одном из дворов. Один из них облил машину бензином, другой поджег, третий снимал процесс на камеру. После чего все они скрылись. Иномарка полностью сгорела.

Злоумышленников удалось задержать. Ими оказались четверо 17-летних подростков. Они признались в содеянном и рассказали, что сделали это за вознаграждение по 100 тысяч рублей каждому. Им предъявили обвинение.

Судя по фотографии, опубликованной надзорным ведомством, серьезно пострадал и автомобиль, припаркованный за подожженным. Общий ущерб превысил шесть миллионов рублей.

В январе в Подмосковье задержали криминального авторитета, по заказу которого ранее сожгли автомобиль местному жителю.