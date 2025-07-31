На Филиппинах мужчина заживо сжег пожилую соседку, назвав ее ведьмой

На Филиппинах мужчина избил и сжег 75-летнюю соседку, решив, что она ведьма и прокляла его. Он обвинил ее в использовании черной магии. Об этом сообщил сайт MsNews .

Рэнди Кабрера Паран напал на старушку и стал избивать ее стеблем кокосовой пальмы, пока она не потеряла сознание. Потом он обложил тело сухими листьями и поджег. На месте преступления обнаружили лишь обугленные останки.

Семья жертвы думала, что женщина умерла естественной смертью. Однако мужчина пришел в полицию в Кибаве и признался в преступлении.

Правоохранители полагают, что у Парана могут быть проблемы с психикой. Недавно он расстался с женой, страдал от депрессии, а еще является бывшим наркоманом.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Расследование по делу продолжается.

Ранее стало известно, что почти половина россиян верит в существование людей со сверхъестественными способностями. На это в Госдуме ответили законопроектом, направленным на запрет эзотерических услуг.