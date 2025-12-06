На директора театра «Лица» Павла Суетина напали с ножом в Москве

Директора музыкально-драматического театра «Лица» Павла Суетина госпитализировали с ножевым ранением в Москве. Об этом сообщил MK.RU.

Мужчину обнаружили ночью на 6 декабря возле его дома на Планерной улице. По предварительной информации, 56-летнего Суетина ударили ножом в шею.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что кинооператора и режиссера Сергея Политика зарезали в Москве на выходе из подъезда. Он скончался в реанимации. В убийстве кинематографиста заподозрили 33-летнего гражданина Армении. Против него завели уголовное дело.