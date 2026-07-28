На Дальнем Востоке сеть массажных салонов прикрывала интим-услуги

На Дальнем Востоке полиция пресекла работу сети заведений, которые под видом массажа оказывали интимные услуги. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Три салона работали во Владивостоке и Хабаровске. Помещения сдавали в аренду, внутри оборудовали спальные зоны, сауны, парные и мини-бары. Все услуги официально позиционировали как релаксационные процедуры.

Силовики задержали десять человек. Организаторами оказались 32-летняя женщина и 28-летний мужчина из Владивостока, они были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Вместе с ними задержали 36-летнюю знакомую, которая вела бухгалтерию. По данным следствия, к оказанию секс-услуг привлекли семь местных жительниц в возрасте от 24 до 42 лет.

Ранее в Удмуртии раскрыли преступную группу, привлекавшую подростков к предоставлению интим-услуг.