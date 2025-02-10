На бывшего сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве

На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве при выполнении ГОЗ

Управление ФСБ по Ростовской области завело уголовное дело на бывшего сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что подозреваемый занимал должность начальника 547-го военного представительства и согласовал кратное завышение цены подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков.

«Задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО „10 ГПЗ“», — заявили в ФСБ.

Оперативники установили, что, будучи начальником 547-го военного представительства, подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков.

В отношении фигуранта завели уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Мошенничество». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали депутата за крупную взятку.