На Бали туриста зарубили самурайским мечом на глазах его девушки

На Бали произошло жестокое убийство туриста из Нидерландов. Незнакомцы подъехали к вилле, ранили его самурайскими мечами и скрылись, не забрав ценные вещи. Об этом сообщил The US Sun .

Рене Поув с девушкой-индонезийкой сняли виллу в округе Бадунг. Однажды к ним подъехали два мотоциклиста, вооруженные самурайскими мечами. Они исполосовали 49-летнего мужчину и скрылись в неизвестном направлении.

Нападение произошло на глазах возлюбленной туриста. Скорая помощь увезла его в больницу, но из-за большой кровопотери Поув умер, не приходя в сознание.

Полиция пришла в замешательство. Мотив преступников остается неизвестным, так как они не забрали ничего ценного. Версию о связи покойного с наркотиками тоже отвергли.

Ранее на Бали обнаружили расчлененное тело сына украинского криминального авторитета. Его похитили в середине февраля.