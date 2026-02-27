Сегодня 15:06 Сына украинского вора в законе расчленили на Бали: как Игорь Комаров наживался на россиянах Похищение Игоря Комарова связали с переделом рынка кол-центров 0 0 0 Фото: Соцсети Евы Мишаловой, Полиция Гианьяра, globallookpress.com/Tubagus Aditya Irawan Общество

На Бали нашли расчлененное человеческое тело. Судя по татуировкам, убитый — похищенный Игорь Комаров, сын украинского криминального авторитета. Но окончательные выводы делать рано — пока эксперты работают с тем, что осталось от мужчины. А осталось немного, и части трупа уже начали разлагаться.

Голову и внутренности отправили экспертам Об обнаружении частей тела сообщило Kumparan News. По предварительным данным, голова, правая нога, верхняя часть левой и правой груди, бедра принадлежат Комарову, похищенному 15 февраля. Также была найдена часть внутренних органов погибшего. Представители местной полиции заявили, что пока точный вывод о личности мужчины сделать нельзя: останки уже начали разлагаться, вероятно, человека убили и расчленили как минимум три дня назад. Впрочем, правоохранители не исключают, что это именно сын украинского криминального авторитета. Но точный ответ должен дать анализ ДНК.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кто такие Игорь Комаров и Ермак Петровский Вместе с Комаровым на Бали пропал сын другого преступника по имени Ермак Петровский. Все это произошло еще неделю назад. Источник украинского издания «Ракурс» утверждал, что Ермак якобы смог сбежать из плена, а Игорь — нет. Похитителями парней источник журналистов назвал группу неизвестных людей из Чечни. Несколькими днями ранее в Сети форсили видео, на котором избитый Комаров просил родителей заплатить за него выкуп в размере 10 миллионов долларов. Но, если версия о том, что разлагающиеся части тела принадлежат 29-летнему Игорю, то, вероятно, его отец — вор в законе и «смотрящий» в Краматорске — пожалел расставаться с награбленными средствами.

Фото: yeva_mishalova / Соцсети

Отец Ермака — Александр Петровский (Нарик) — один из крупнейших авторитетов Днепропетровска. В 2022 году в его резиденции в Берлине проводили обыски — вора в законе обвиняли в организации мошеннических кол-центров, незаконной добыче нефти и газа и взяточничестве.

Интересно И Комаров-младший, и Петровский-младший были давно вовлечены в преступный бизнес и часто попадали в криминальные сводки. Например, осенью прошлого года Ермак атаковал охрану советника главы Днепропетровской областной военной администрации Василия Ободенко, один из пострадавших получил восемь пулевых ранений. По данным Mash, Комаров-младший владел сетью кол-центров, которые разводили россиян. После похищения ему якобы отрезали пальцы и изнасиловали.

«Если не выбьют — расчленят и разбросают куски по миру» Примечательно, что миллионы, о которых говорил Комаров-младший на видео, он не просил отдать похитителям, а использовал глагол «рассчитайтесь», отметила главред «Регнума» и член СПЧ Марина Ахмедова. И это, на самом деле, важная деталь.

Потому что те 10 миллионов, которые с них вымогали, — это, конечно, не их деньги. Это сбережения простых людей и пенсии стариков, которых эти воры пустили по миру, а кого-то довели до самоубийства. Люди, которых они грабили, — как правило, жители России. А сегодня новость: на Бали найдены останки — рука, голова. И татуировка на руке похожа на татуировку Игоря Комарова. Марина Ахмедова

«Найденного человека расчленили еще три дня назад. То есть мамочка и папочка не откликнулись. История очень показательная. Мы видим, что эти уроды, которые грабят стариков, вовлекают подростков в теракты, и сына родного продадут. И мать с отцом продали бы. То есть они не заплатили. Сыночек — это одно. А денежки — совсем другое», — констатировала журналистка в своем телеграм-канале. Другой показательный момент, продолжила она, в том, что подобные персонажи могут грабить как не в себя, но только тратить награбленное все равно не смогут. Потому что в противном случае их запросто похитят и выбьют эти деньги. «А если не выбьют, то расчленят и разбросают куски по миру. Эти деньги — дурные деньги, и они сами будут губить своих владельцев. С мешком таких денег разве что дома за забором можно будет сидеть спокойно. И никто не заступится. Даже мама с папой», — заключила она.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Зачем похитили Комарова и Петровского? Похищение сыновей криминальных авторитетов с Украины могло быть связано с переделом рынка мошеннических кол-центов, не исключил в беседе с Lenta.ru председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров.

Причем, по словам эксперта, передел этот проводят при непосредственном участии спецслужб или правоохранительных органов Украины.

Киевским спецслужбам и политикам выгоднее контролировать все финансовые потоки самостоятельно, а не оставлять их в руках региональных баронов. Игорь Бедеров

Отдельно Бедеров отметил, что как раз Днепропетровск стал сейчас, по сути, неофициальной столицей рынка мошеннических кол-центров. И хотя подобные «офисы» могут работать удаленно, их можно вычислить с помощью анализа финансовых потоков и разведки по открытым источникам. Кроме того, подчеркнул эксперт, большую роль в этом играет и международное полицейское сотрудничество. «Проблема не в выявлении, а в политической воле и степени крышевания. Пока бизнес приносит стабильный доход и имеет влиятельных покровителей, украинские правоохранительные органы либо закрывают глаза, либо ограничиваются показательными, но единичными задержаниями», — заключил специалист.