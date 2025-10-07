Психолог Ярасова поделилась рекомендациями для тех, чьи близкие попали в секту

Когда человек попадает в секту, это становится серьезным испытанием для его семьи. Однако разрыв отношений может только усугубить ситуацию. Психолог Российской ассоциации центров изучения религий и сект Наталья Ярасова в беседе с KP.RU поделилась рекомендациями для тех, чьи близкие попали в секту.

Специалист советует родственникам набраться терпения и выстраивать новые отношения с изменившимся человеком, чтобы у адепта было куда уйти.

«Родственникам необходимо выстраивать новые отношения с изменившимся человеком, максимально сохранять их, чтобы адепту вообще было куда уйти. Для этого надо набраться терпения», — подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что у человека должно быть пространство для реализации его духовных потребностей. Если его близкие не разделяют его веру, ему будет сложно вернуться к ним. Поэтому важно, чтобы родственники сами нашли свой путь к Богу, и сектанту было интересно и полезно находиться в своей семье.

По ее словам, близким стоит избегать агрессивной критики и споров о вере. После выхода из секты человеку почти всегда требуется реабилитация, ведь он может остаться без жилья, работы и даже столкнуться с проблемами со здоровьем. Родным придется помогать с адаптацией.