На Алтае полицейский сбил 10-летнего ребенка и пытался это скрыть

Сотрудник полиции на Алтае сбил 10-летнего мальчика, скрылся с места аварии и вместе с начальником пытался скрыть это. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В пресс-службе регионального СК агентству заявили, что мальчик получил серьезные травмы.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении начальника одного из районных отделов полиции и его подчиненного», — отметили в ведомстве.

Участников уголовного дела обвинили в превышении должностных полномочий. Следователи выяснили, что происшествие случилось в июле этого года. Правоохранитель сбил мальчика и ребенок получил травмы. Однако начальник полицейского отдела, оперативный дежурный и инспектор по делам несовершеннолетних не зарегистрировали ДТП, не проверили обстоятельства случившегося и скрыли преступление от учета.

Ранее, в сентябре, сотрудник ГИБДД сбил трех мальчиков в Московской области. Мужчина ехал по делам на личной иномарке.