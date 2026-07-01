На адвоката Полозова могут завести дело за нарушение закона об иноагентах

Прокуратура Москвы направила документы для возбуждения уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против адвоката Николая Полозова*. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Прокуратура установила, что Полозова* дважды привлекли к административному наказанию за нарушение порядка деятельности иностранного агента в России.

Однако с марта нынешнего года адвокат продолжил распространять материалы и сообщения в социальной сети без соответствующей плашки.

Министерство юстиции в декабре 2024 года внесло Полозова* в реестр иноагентов. В октябре 2025-го адвоката включили в перечень террористов и экстремистов. С июля прошлого года он находится в розыске МВД.

Ранее прокуратура призвала назначить историку Тамаре Эйдельман* восемь лет колонии по делу о реабилитации нацизма.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов