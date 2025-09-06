МВД составило портрет типичной жертвы телефонных мошенников

МВД: чаще жертвами мошенников становятся россияне 30–70 лет с накоплениями

Телефонным мошенникам чаще всего удается обмануть россиян в возрасте от 30 до 70 лет, имеющих стабильную работу, накопления и положительную кредитную историю. Об этом со ссылкой на МВД России сообщил ТАСС .

«Психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения изменился», — отметили в ведомстве.

Чаще всего гражданин, подвергающийся обману, имеет активную жизненную позицию, лояльно относится к государству и готов оказывать содействие. Такой человек также часто является финансово грамотным и имеет накопления.

Ранее аферисты начали обманывать россиян с помощью фейкового Telegram-канала, выдающего себя за Пенсионный фонд России, который реорганизовали 2,5 года назад.

Мошенники заманивают туда пенсионеров, обещая повышение выплат и оформление бонуса. В МВД предупредили, что канал ненастоящий, а функции пенсионного и фонда социального страхования выполняет Социальный фонд России.