МВД раскрыло новую схему обмана пенсионеров через несуществующий фонд

Мошенники создали Telegram-канал реорганизованного 2,5 года назад Пенсионного фонда России и заманивают в него пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Очередная мошенническая рассылка, направленная на пенсионеров. <… > Информирует даже несмотря на то, что не существует», — заявили правоохранители.

Аферисты разослали россиянам сообщение от ПФР со словами «последнее напоминание» и предложением вступить в канал. Им якобы помогут повысить выплаты на треть при помощи одной-единственной справки и оформить бонус к пенсии. Полиция предупредила, что это фейк, и напомнила, что с 2023 года функции пенсионного и фонда социального страхования выполняет одна структура — Социальный фонд России.

Ранее через мобильную игру мошенники похитили у пенсионера четыре миллиона рублей. Он кликнул на всплывшее сообщение о выплатах.