В России активизируют медиапатрули для защиты детей от деструктива

Правительство России утвердило меры по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде. Документ разместили на портале опубликования правовых актов .

Всего в общий перечень включили 41 мероприятие, включая блокировку информации о нападениях на школы и активизацию кибердружин.

План разработали в Росмолодежи. Меры затрагивают работу патриотических движений, вузов и школ. В документе говорится, что власти субъектов должны реализовывать «мероприятия по установлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные действия, направленные на дестабилизацию обстановки».

Также «Движение Первых» займется профилактической работой, в том числе с состоящими на учете несовершеннолетними.

В пресс-службе Росмолодежи уточнили РБК, что факторов, направленных на дестабилизацию обстановки, может быть много, в том числе недостоверная информация и вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность или несанкционированные мероприятия.

Ранее родителям дали совет, как уберечь ребенка от мошенников в интернете.