МВД России объявило в розыск ведущего «Популярной политики» Макашенца

МВД объявило в розыск блогера и ведущего Александра Макашенца*. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В карточке указали, что Макашенца* разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточнили.

Макашенец* является ведущим YouTube-канала «Популярная политика», который запустили сотрудники признанного экстремистским и запрещенного в России ФБК**.

В этот же день в розыск объявили российскую телеведущую Татьяну Лазареву *. Карточка с ее данными также появилась в базе МВД. Ее разыскивают по уголовной статье, какой именно — неизвестно. Лазарева* покинула Россию и уехала в Испанию, в 2022 году она попала в список иноагентов за политическую деятельность, которую оплачивали власти Украины. Ее минимум два раза штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

* Александр Макашенец и Татьяна Лазарева — физические лица, выполняющие функции иноагента.

** ФБК — иноагент, признан судом экстремистской организацией.