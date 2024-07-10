МВД России объявило в розыск партнера Коломойского по бизнесу

МВД РФ объявило в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова

Фото: РИА «Новости»

МВД России разыскивает миллиардера из Украины Геннадия Боголюбова. Об этом стало известно из базы розыска министерства.

Бизнесмена объявили в розыск по уголовной статье. По какой именно — не раскрыли.

В воскресенье, 7 июля, стало известно, что Боголюбов уехал из Украины по фальшивому паспорту. Потом он въехал на территорию Польши и отправился в Австрию. Затем появилась информация, что украинское правительство обвинило Боголюбова в вымогательстве.

Мужчина был партнером украинского олигарха Игоря Коломойского*. Они владели акциями Приватбанка. По неофициальной информации, Боголюбов покинул родину из-за страха, что его привлекут по делу партнера.

Коломойский* сидит в следственном изоляторе, его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Российские приставы передали в доход страны акции двух компаний украинского олигарха.

*Внесен Минюстом России в список террористов и экстремистов.

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