Мошенники заставили подростка из Петербурга вскрыть сейф в чужой квартире

Вернувшийся домой житель Калининского района Санкт-Петербурга обнаружил в квартире вскрывшего сейф 15-летнего подростка. Он задержал юного медвежатника и удерживал до приезда полицейских. Подробности происшествия сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве пояснили, что звонок в дежурную часть от петербуржца поступил в ночь на пятницу, 23 мая. Заявитель пожаловался, что в его квартиру проник молодой человек и вскрыл сейф.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка. В ходе допроса молодой человек рассказал, что действовал по указанию неизвестных, которые угрожали уголовным делом его родителям.

Юноша подчеркнул, что по указанию шантажистов проник в квартиру, вскрыл сейф и забрал оттуда 2,5 миллиона рублей, которые передал незнакомой женщине. После снова вернулся в квартиру, чтобы взломать внутреннюю ячейку, но сделать этого не успел, потому что вернулся хозяин.

Полицейские передали задержанного родителям. Криминалисты завели уголовное дело о мошенничестве и приступили к поискам участников преступной схемы.

МВД предупредило россиян о новых мошеннических схемах, которые появились перед летними каникулами школьников. В ведомстве сообщили, что зафиксировали массовые рассылки с предложением страхования несовершеннолетних участников мероприятий, посвященных Дню защиты детей, а также фиктивными предложениями о подработке для подростков.