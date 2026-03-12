МВД раскрыло хищение 8 млрд рублей при строительстве центра гимнастики в Сочи

Сотрудники МВД России пресекли хищение свыше восьми миллиардов рублей, выделенных на возведение Центра художественной гимнастики в Сочи, по делу обвинили 13 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАХ .

«Хищение более восьми миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России», — заявила она.

По словам Волк, обвинения в хищении и последующем отмывании средств предъявили 13 лицам. В числе обвиняемых оказались экс-член совета директоров ПАО «Газпром» и замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», а также ряд руководителей подрядных и дочерних структур.

В период с 2016 по май 2019 года они имитировали проведение работ, что позволило им похитить средства, перечисленные ООО «Газпром инвестгазификация». Впоследствии злоумышленники легализовали 1,5 миллиарда рублей, полученных преступным путем. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее задержали бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Его подозревают в создании преступного сообщества, хищении бюджетных денег и получении взяток.