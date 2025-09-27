Россиян предупредили о риске потерять деньги из-за нечестных бизнесменов

Некоторые недобросовестные предприниматели продолжают списывать деньги через онлайн-подписки, даже если пользователь отказался от них. Как отличить простую нечестность от уголовно наказуемого мошенничества, рассказали в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По словам полицейских, если деньги списывают без согласия, а сервис никак не объясняет происходящее — это классическое мошенничество. Но если компании прячут кнопку отписки в глубине интерфейса или предупреждают об автопродлении так, что это трудно заметить, привлечь их к уголовной ответственности не всегда возможно.

«Пользователь вроде бы сам „не дочитал“, „не нажал туда“, „не учел нюанс“ — и остается крайним», — отметили в МВД.

С 1 марта 2026 года в силу вступит новый закон, который запретит сервисам списывать деньги за услуги, от которых пользователь явно отказался. Благодаря этому, по словам правоохранителей, таких серых зон станет меньше.

Ранее в МВД назвали одну из самых опасных киберугроз.