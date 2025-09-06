В России назвали одну из самых распространенных киберугроз

В МВД рассказали об угрозе доксинга в интернете

Доксинг — незаконный сбор и публикация персональных данных для шантажа — входит в число самых распространенных киберугроз. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления МВД России по борьбе с киберпреступлениями.

В ведомстве отметили, что десятки каналов в мессенджерах ежедневно распространяют личные данные, что приводит к случаям мошенничества и вымогательства. Только за одну неделю августа администрация Telegram заблокировала множество таких ресурсов после сотен жалоб пользователей.

Особую угрозу доксинг представляет в информационных кампаниях, затрагивающих не только частных лиц, но и объекты инфраструктуры. С 2022 года в Telegram активно публикуются данные россиян, включая телефоны и адреса военнослужащих.

Основатель платформы Павел Дуров заявлял, что «Telegram — не место для доксинга и шантажа», однако, как отмечает МВД, многие ресурсы продолжают работать.

В августе Дуров заявил, что Telegram начал блокировать каналы за разглашение личной информации о человеке и использование ее для шантажа.