МВД предупредило о новой схеме мошенников с участием родственников бойцов СВО

МВД: мошенники выдают себя за военкоров и обманывают семьи участников СВО

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, жертвами которой становятся родственники участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники сообщают близким, что готовят материал о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем, и предлагают помощь с оформлением выплат, наградных документов или поиском дополнительной информации.

«Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители порекомендовали сохранять бдительность и перепроверять любую подобную информацию через официальные каналы связи соответствующих организаций.

Ранее аферисты стали вымогать у россиян деньги, обвиняя их в краже ценных вещей на вокзалах.