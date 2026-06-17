МВД предупредило о новой схеме мошенников с участием родственников бойцов СВО
МВД: мошенники выдают себя за военкоров и обманывают семьи участников СВО
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, жертвами которой становятся родственники участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Злоумышленники сообщают близким, что готовят материал о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем, и предлагают помощь с оформлением выплат, наградных документов или поиском дополнительной информации.
«Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке», — пояснили в ведомстве.
Правоохранители порекомендовали сохранять бдительность и перепроверять любую подобную информацию через официальные каналы связи соответствующих организаций.
Ранее аферисты стали вымогать у россиян деньги, обвиняя их в краже ценных вещей на вокзалах.