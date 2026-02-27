Главарь люберецкой ОПГ Михаил Михайлов умер в Торбеевском централе

Криминальный авторитет Михаил Михайлов, возглавивший люберецкую ОПГ, скончался в Торбеевском централе, где отбывал пожизненное заключение. О смерти жестокого убийцы по кличке Не буди сообщил телеграм-канал Shot .

Михайлову было 65 лет. По словам источника канала, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Его родственники уже забрали тело из колонии, транспортировка гроба обошлась им в 150 тысяч рублей. Хоронили главаря ОПГ в родных Люберцах.

Источник Shot подчеркнул, что банда Михайлова не имеет отношения к Люберецкой ОПГ, которая орудовала в 1990-х. Это две разные группировки с разными лидерами.

ОПГ Михайлова была более малочисленной, и никакого конкретного названия у нее не было. Промышляли ее участники разбойными нападениями и убийствами, в том числе заказными.

В 2015 году Не буди приговорили к пожизненному заключению.