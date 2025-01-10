Двоих топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС .

По данным следствия, они растратили деньги компании через финансовые операции с подконтрольными юридическими лицами. Предположительно, оба скрываются за границей.

Киселев до 2019 года был зампредседателя правления «Роснано», а Рапопорт возглавляла зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию.

В октябре общий ущерб по зарегистрированным до 2020 года проектам компании оценили более чем в 40 миллиардов рублей. При этом расследование не закончилось, следователи продолжают вести сразу несколько уголовных дел.

А бывшего гендиректора другой дочерней компании — «Пластик Лоджик» — заподозрили в причастности к хищению более чем 13 миллиардов рублей.