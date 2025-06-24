МВД подтвердило наркотическое опьянение у напавшего на ребенка в Шереметьеве
Подозреваемый в нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево был под наркотиками. Эту информацию подтвердила официальный представить МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«Мои коллеги из линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево выясняют все обстоятельства инцидента», — добавила она.
Полиция задержала злоумышленника 1994 года рождения. Правоохранители организовали проверку.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство ребенка.
«Ход расследования контролируется транспортной прокуратурой», — сообщили в ведомстве.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в центр имени Рошаля. Ему диагностировали перелом позвоночника.