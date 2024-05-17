Экс-журналиста «Дождя» Бакалейко объявили в розыск в России | 360°

Общество 17 мая 2024, 20:10 Экс-журналиста «Дождя» Бакалейко объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск бывшего журналиста «Дождя» Богдана Бакалейко РИА «Новости»

Читать 360 в

Бывшего журналиста телеканала «Дождь»* Богдана Бакалейко** объявили в розыск в России. Сообщение об этом появилось в базе розыска МВД.

«Богдан Владимирович Бакалейко**, 16 мая 1991 года [рождения]», — говорится в карточке.

Реклама

Известно, что журналиста-иноагента разыскивают по уголовной статье, но по какой конкретно — в базе не указано. Бакалейко** признали иноагентом в марте 2023 года.

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любого уровня. Им также запрещено быть наблюдателями и спонсорами кандидатов.

* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.