МВД объявило в розыск редактора интернет-издания «Жуквести» Знаменскую

Редактора новостного интернет-издания «Жуквести» Аэлиту Знаменскую объявили в розыск. Карточка с ее именем появилась в базе розыска МВД.

«Знаменская Аэлита, регион розыска: Московская область. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

Знаменская является выпускающим редактором издания, специализируется на журналистских расследованиях в сфере ЖКХ. Последний материал под ее авторством вышел на сайте 3 октября.

В сентябре МВД объявило в розыск четырех участниц группы Pussу Riot. В базу внесли Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер. Уголовное дело могли возбудить по статье о финансовом терроризме.