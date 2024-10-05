Редактора новостного интернет-издания «Жуквести» Аэлиту Знаменскую объявили в розыск. Карточка с ее именем появилась в базе розыска МВД.
«Знаменская Аэлита, регион розыска: Московская область. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.
Знаменская является выпускающим редактором издания, специализируется на журналистских расследованиях в сфере ЖКХ. Последний материал под ее авторством вышел на сайте 3 октября.
В сентябре МВД объявило в розыск четырех участниц группы Pussу Riot. В базу внесли Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер. Уголовное дело могли возбудить по статье о финансовом терроризме.
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МВД объявило в розыск редактора интернет-издания «Жуквести» Знаменскую
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