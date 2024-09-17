Четырех участниц Pussу Riot объявили в розыск

Участниц группы Pussу Riot объявили в розыск в России. Это следует из базы розыска Министерства внутренних дел.

В базу внесли Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер. Розыск объявили по уголовной статье, по какой именно — в карточке не указано.

Уголовное дело могли возбудить по статье о финансовом терроризме, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Известно, что группа принимает участие в концертном туре, деньги от которого они намерены отправить детской больнице в Киеве.

Ранее МВД России объявило в розыск иностранных журналистов, незаконно проникших в Курскую область. В список попали корреспонденты американских, итальянских, немецких и украинских СМИ.