Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» включили в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гозмана и Аскерова в список террористов и экстремистов

Бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* и общественного деятеля Леонида Гозмана* включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

Гозмана* Гагаринский районный суд города Москвы в июле прошлого года заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима. Его осудили по делу о распространении заведомо ложной информации об армии России.

Аскерова* трижды оштрафовали за нарушение правил деятельности иностранных агентов. Кроме того, он был подозреваемым по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Ранее в список террористов и экстремистов включили фигурантов уголовного дела о теракте в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.



* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.