МВД назвало самые криминальные регионы России за 2026 год

На Алтае, Чукотке и в Карелии чаще всего совершали преступления в 2026 году

Самое большое число преступлений за первый квартал 2026 года зафиксировали на Алтае, Чукотке и в Карелии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные МВД.

По информации ведомства, всего в России за три месяца зарегистрировали более 396 тысяч преступлений — это 27,1 правонарушения на 10 тысяч человек.

На Алтае показатель почти в 1,6 раза выше общероссийского — 44,7 преступления на 10 тысяч населения. На Чукотке он составил 43,7, в Карелии — 41,7, в Кировской области — 39,8. Также в топ попали Сахалинская область, Хакасия, Магаданская и Томская области.

Реже всего преступления совершали в Калмыкии, Чечне и Дагестане. В Калмыкии на 10 тысяч жителей приходится всего 2,1 правонарушения — это более чем в 12 раз ниже среднего по стране. В Чечне показатель составил 4,6, в Дагестане — 12,09. В число самых безопасных регионов также вошли Ингушетия, Вологодская область, Красноярский край и Адыгея.

В апреле президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности меры по борьбе с преступностью в России.