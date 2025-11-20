МВД и ФСБ выявили более 128 тысяч нарушений во время операции «Нелегал-2025»

МВД, ФСБ и Росфинмониторг выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства в ходе операции «Нелегал-2025». Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что силовики зафиксировали свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории страны, а также более 28 тысяч нарушений трудовой деятельности мигрантами.

«Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — написала Волк.

Представитель МВД добавила, что правоохранители завели около 4,8 тысячи связанных с организацией незаконной миграции уголовных дел. В том числе 1,5 тысячи — по незаконному обороту психотропных веществ, наркотических средств, оружия и незаконному пересечению госграницы.

Также удалось выявить 673 лица в федеральном розыске, 37 — в международном и 329 — в межгосударственном.

Ранее президент Владимир Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов.