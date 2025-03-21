МВД Белоруссии опровергло сообщения об избиении Останина

Белорусские правоохранители при задержании российского комика Артемия Останина действовали в соответствии с законом. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич, его процитировала пресс-служба ведомства.

Глава МВД Белоруссии опроверг появившиеся в прессе сообщения об избиении юмориста и назвал их фейками.

«При задержании, при доставлении, этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось», — подчеркнул он.

Комика задержали 17 марта в минском аэропорту по запросу российских правоохранителей. Артист находился в розыске по подозрению в разжигании вражды и розни. Казакевич отметил, что задержанного под конвоем выслали из страны и передали России.

Мещанский районный суд Москвы в качестве меры пресечения отправил Останина под стражу на два месяца. Против комика возбудили уголовное дело после того, как он поглумился над человеком, потерявшим ногу из-за мины.