Мужчины-заключенные изнасиловали и сожгли в ДР Конго более 160 женщин

Около сотни мужчин-заключенных в Демократической Республикой Конго изнасиловали и заживо сожгли 160 женщин, которые сбежали из тюрьмы в городе Мунцензе. Об этом сообщило Би-Би-Си .

Сбежавшие преступники надругались над женщинами, а затем подожгли тюрьму. Заключенные покинули исправительное учреждение после того, как в город вторглись повстанцы из движения М23.

В тюрьме Мунзезе содержались 4,4 тысячи заключенных, в том числе женщины и дети. В феврале во время боев конголезской армии с повстанцами произошел массовый побег заключенных. Тюрьму подожгли, и в пожаре погибли 141 женщина, а также 28 детей. Еще несколько человек застрелили охранники, которые хотели пресечь побег.

В результате большая часть корпусов исправительного учреждения сгорела, больше оно не используется.

Министр иностранных дел республики Тереза Вамба Вагнер предупредила, что гуманитарная ситуация в регионе продолжает ухудшаться, сообщил RT. Примерно 500 тысяч жителей страны решили покинуть свои дома на фоне вооруженного конфликта.